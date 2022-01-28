Привет всем, друзья! ✌ Сегодня рассмотрим 7 Мощных онлайн-курсов для обучения заработку на криптовалютах, которые можно пройти абсолютно бесплатно.

На правах торговли криптовалютой — 🍉Kucoin

На данной бирже вы сможете зарабатывать деньги и обменивать её на крипту. Всё просто!

На правах торговли криптовалютными активами — 🍉Kucoin Перейти на биржу KuCoin – криптовалютная биржа их Гонконга, которая позволяет проводить различные транзакции с цифровыми валютами, торговать более чем 300 парами и обменивать одни криптоактивы на другие. И все это в рамках одной полнофункциональной платформы, услуги которой доступны пользователям со всего мира. Поддержка множества фиатных валют для пополнения счета.

Поддержка криптовалют не только из числа популярных, но и менее известных альткоинов.

Вменяемая комиссия для торговых операций, 0,1% от суммы операции.

Есть собственная криптовалюта, токены KCS дают владельцам немало преимуществ. Например, снижение комиссии, держатели токенов получают определенную часть от торговых сборов биржи. Это стимулирует не сбрасывать монеты, а копить их, так что KCS пользуются популярностью.

ICO для их выпуска не проводилось, а на рынок токены вышли 24 октября 2017 г.

Высокая скорость работы.

KuCoin может обрабатывать до нескольких миллионов заявок на покупку/продажу крипты в секунду. Такие явления, как проскальзывание при торговле криптой должны быть исключены.

Клиентов принимают из любой страны. Каких-либо ограничений из-за того, что вы живете, например, в России, Китае или США не будет. Криптобиржа предоставляет пользователям сервис обмена для безопасного и эффективного проведения транзакций с цифровыми активами и криптовалютами, а также несколько инновационных сервисов и продуктов, включая спотовую биржу, фьючерсные рынки, маржинальную торговлю, услуги кредитования для получения процентов на криптоактивы, вознаграждение за размещение ставок.

Лучший курс 🔥«Как в 2022-м находить криптопроекты, которые растут на 1000%»

Срок обучения: вебинар с обучающим контентом.

вебинар с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: зарегистрируйтесь в течение 3х минут и получите чек-лист «ТОП-7 полезных сервисов для работы с криптовалютой для новичков».

Как начать инвестировать в крипту с 1000 руб на старте?

Что нужно делать, чтобы получать от 1000% годовых?

Топ-5 самых перспективных и популярных криптовалют. Каĸ не стать жертвой мошенниĸов?

Какие сейчас перспективные и популярные криптонаправления, доступные новичкам без экономического образования и маленьким капиталом на старте.

И очень важная тема, как обезопасить себя от пирамид и мошенников.

Курс-рассылка 🔥«Почему Метавселенные это долгосрочный тренд?»

Срок обучения: вебинар с обучающим контентом.

вебинар с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: зарегистрируйтесь и узнайте правду об Метавселенных. Изменения уже начались, и если к ним не подготовиться — можно многое упустить! И что это за техника, позволяющая получить выгоды на этом рынке? Давайте разбираться по порядку…

1. «Обучение криптотрейдингу»

Срок обучения: 10 уроков с обучающим контентом.

10 уроков с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: пройди 10 видеоуроков и изучи 70+ дополнительных материалов по криптотрейдингу.

Онлайн курс по торговле криптовалютами для начинающих создан Nominex совместно с известным инвестором и трейдером Олесем Срибным. Олесь имеет более 13 лет опыта торговли на Американском Фондовом рынке, а также более 6 лет торговли цифровыми валютами.

Программа обучения

История крипты и основные термины

Как отличать хорошую монету от скама?

Основные способы покупки, хранения и управления криптовалютой

Технический анализ от А до Я

Формации технического анализа. Фигуры и модели.

Торговые инструменты и волатильность рынка

Практика, практика, практика торговли

Индексы фондовых рынков и демо-турниры

Как управлять рисками?

Финишная прямая!

На правах инвестирования « 🔥Криптовалюты для начинающих 🔥» Заработать на криптовалюте! Обучающая программа: вы поймете, как работают криптовалюты, кто их создаёт и в чем их уникальность. Узнаете как заработать на криптовалютах, что такое блокчейн и почему он может изменить мир? Научитесь создавать криптовалютный портфель. Узнаете, как безопасно покупать, продавать и хранить криптовалюту. Познакомитесь с интерфейсом топовых криптовалютных бирж и кошельков. Научитесь анализировать графики криптовалют. Разберётесь во многих базовых вопросах, типа, чем отличается токен от коина и многое другое. Прямо сейчас в моем курсе. Чему вы научитесь Создавать криптовалютный портфель

Поймёте, как устроены криптовалюты и блокчейны

Анализировать график криптовалют

Покупать и продавать криптовалюту по выгодным курсам

Защищаться от мошенников на криптовалютном рынке

Узнаете о способах заработка на криптовалютном рынке

Использовать специальные онлайн сервисы для более детального изучения криптовалютного рынка

Базовые понятия технического анализа

Обретёте базовые знания о криптовалютах Заработать на криптовалюте!

2. «Доходный портфель криптовалют»

Срок обучения: 7 уроков с обучающим контентом.

7 уроков с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: как сформировать сбалансированный портфель и какие недооцененные монеты могут выстрелить в следующие 6-8 месяцев.

Программа обучения

Как действовать, когда рынок падает и криптоваюты дешевеют?

Как снизить риски при инвестировании в криптовалюты?

Главное правило крипто-инвестора, способное увеличить капитал в 10 раз

Дорожная карта: как достичь финансовой независимости через 3-5 лет?

Как определить выгодную точку входа для начала инвестирования?

Разбор портфеля криптовалют ведущего (пример)

Как создать себе капитал в 1млн.$ инвестируя всего 100$ в месяц?

3. «Инвестиции в криптовалюты»

Срок обучения: 7 уроков с обучающим контентом.

7 уроков с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: криптовалюта — цифровой актив, учёт которого децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети.

Изучив этот курс, вы станете лучше понимать работу криптовалют. Узнаете где и как можно ее покупать. Какие риски в себе она несет и какой ее потенциал. Видео курс + дополнительные материалы. Первый курс по криптовалютам в России.

4. «ОБУЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

Срок обучения: 21 урок с обучающим контентом.

21 урок с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: привет, меня зовут Александр, и я являюсь создателем популярного блога об инвестициях — proinvesticii.com, а также автором базового обучающего курса по криптовалюте и курса по торговле криптовалютой.

На этом канале я буду делиться с Вами различными обучающими материалами по криптовалюте и не только, а также информацией о новых, качественных инвестиционных проектах и другой информацией, связанной с инвестициями, финансами и заработком.

5. «Как заработать пассивный доход в крипте? Сколько можно поднимать в месяц на 1inch? Профит и риски.🔥»

Срок обучения: 9 уроков с обучающим контентом.

9 уроков с обучающим контентом. Форма контента: лекции + задания в видео.

лекции + задания в видео. Связь с преподавателем: нет.

нет. Срок регистрации на поток: без ограничений.

без ограничений. Необходимый уровень знаний: для новичков.

для новичков. Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: как заработать пассивную прибыль в криптовалюте? Сколько процентов вам дадут на ваши токены? Предоставляем ликвидность на бирже 1inch. За какие операции надо будет заплатить? Сколько можно заработать за месяц? Какие риски есть в размещении своих токенов на DEX смартконтракте. Как торговать на DEX?