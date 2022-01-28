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Где Обучиться Заработку на Криптовалюте: ТОП-7 Бесплатных Онлайн-Курсов в 2023 году с Нуля для Начинающих

Автор На чтение 9 мин Просмотров 7.5к. Обновлено

Привет всем, друзья! ✌ Сегодня рассмотрим 7 Мощных онлайн-курсов для обучения заработку на криптовалютахкоторые можно пройти абсолютно бесплатно.

На правах торговли криптовалютой — 🍉Kucoin

На данной бирже вы сможете зарабатывать деньги и обменивать её на крипту. Всё просто!

На правах торговли криптовалютными активами - 🍉Kucoin
На правах торговли криптовалютными активами — 🍉Kucoin

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KuCoin – криптовалютная биржа их Гонконга, которая позволяет проводить различные транзакции с цифровыми валютами, торговать более чем 300 парами и обменивать одни криптоактивы на другие.

И все это в рамках одной полнофункциональной платформы, услуги которой доступны пользователям со всего мира.

  • Поддержка множества фиатных валют для пополнения счета.
  • Поддержка криптовалют не только из числа популярных, но и менее известных альткоинов.
  • Вменяемая комиссия для торговых операций, 0,1% от суммы операции.
  • Есть собственная криптовалюта, токены KCS дают владельцам немало преимуществ. Например, снижение комиссии, держатели токенов получают определенную часть от торговых сборов биржи. Это стимулирует не сбрасывать монеты, а копить их, так что KCS пользуются популярностью.
  • ICO для их выпуска не проводилось, а на рынок токены вышли 24 октября 2017 г.
  • Высокая скорость работы.
  • KuCoin может обрабатывать до нескольких миллионов заявок на покупку/продажу крипты в секунду. Такие явления, как проскальзывание при торговле криптой должны быть исключены.
  • Клиентов принимают из любой страны. Каких-либо ограничений из-за того, что вы живете, например, в России, Китае или США не будет.

Криптобиржа предоставляет пользователям сервис обмена для безопасного и эффективного проведения транзакций с цифровыми активами и криптовалютами, а также несколько инновационных сервисов и продуктов, включая спотовую биржу, фьючерсные рынки, маржинальную торговлю, услуги кредитования для получения процентов на криптоактивы, вознаграждение за размещение ставок.

Лучший курс 🔥«Как в 2022-м находить криптопроекты, которые растут на 1000%» 

Как в 2022-м находить криптопроекты, которые растут на 1000%

Пройти

  • Срок обучения:  вебинар с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: зарегистрируйтесь в течение 3х минут и получите чек-лист  «ТОП-7 полезных сервисов для работы с криптовалютой для новичков».

  • Как начать инвестировать в крипту с 1000 руб на старте?
  • Что нужно делать, чтобы получать от 1000% годовых?
  • Топ-5 самых перспективных и популярных криптовалют.  Каĸ не стать жертвой мошенниĸов?
  • Какие сейчас перспективные и популярные криптонаправления, доступные новичкам без экономического образования и маленьким капиталом на старте.
  • И очень важная тема, как обезопасить себя от пирамид и мошенников.

Курс-рассылка 🔥«Почему Метавселенные это долгосрочный тренд?» 

криптовалюта с нуля

Пройти

  • Срок обучения:  вебинар с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: зарегистрируйтесь и узнайте правду об Метавселенных. Изменения уже начались, и если к ним не подготовиться — можно многое упустить! И что это за техника, позволяющая получить выгоды на этом рынке? Давайте разбираться по порядку…

1. «Обучение криптотрейдингу» 

Обучение криптотрейдингу

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  • Срок обучения:  10 уроков с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: пройди 10 видеоуроков и изучи 70+ дополнительных материалов по криптотрейдингу.

Онлайн курс по торговле криптовалютами для начинающих создан Nominex совместно с известным инвестором и трейдером Олесем Срибным. Олесь имеет более 13 лет опыта торговли на Американском Фондовом рынке, а также более 6 лет торговли цифровыми валютами.

Программа обучения

  • История крипты и основные термины
  • Как отличать хорошую монету от скама?
  • Основные способы покупки, хранения и управления криптовалютой
  • Технический анализ от А до Я
  • Формации технического анализа. Фигуры и модели.
  • Торговые инструменты и волатильность рынка
  • Практика, практика, практика торговли
  • Индексы фондовых рынков и демо-турниры
  • Как управлять рисками?
  • Финишная прямая!

На правах инвестирования  «🔥Криптовалюты для начинающих🔥» 

На правах инвестирования  «🔥Криптовалюты для начинающих🔥» 

Заработать на криптовалюте!

Обучающая программа: вы поймете, как работают криптовалюты, кто их создаёт и в чем их уникальность. Узнаете как заработать на криптовалютах, что такое блокчейн и почему он может изменить мир?

Научитесь создавать криптовалютный портфель. Узнаете, как безопасно покупать, продавать и хранить криптовалюту. Познакомитесь с интерфейсом топовых криптовалютных бирж и кошельков. Научитесь анализировать графики криптовалют.

Разберётесь во многих базовых вопросах, типа, чем отличается токен от коина и многое другое. Прямо сейчас в моем курсе.

Чему вы научитесь

  • Создавать криптовалютный портфель
  • Поймёте, как устроены криптовалюты и блокчейны
  • Анализировать график криптовалют
  • Покупать и продавать криптовалюту по выгодным курсам
  • Защищаться от мошенников на криптовалютном рынке
  • Узнаете о способах заработка на криптовалютном рынке
  • Использовать специальные онлайн сервисы для более детального изучения криптовалютного рынка
  • Базовые понятия технического анализа
  • Обретёте базовые знания о криптовалютах

Заработать на криптовалюте!

2. «Доходный портфель криптовалют» 

Доходный портфель криптовалют

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  • Срок обучения:  7 уроков с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: как сформировать сбалансированный портфель и какие недооцененные монеты могут выстрелить в следующие 6-8 месяцев.

Программа обучения

  • Как действовать, когда рынок падает и криптоваюты дешевеют?
  • Как снизить риски при инвестировании в криптовалюты?
  • Главное правило крипто-инвестора, способное увеличить капитал в 10 раз
  • Дорожная карта: как достичь финансовой независимости через 3-5 лет?
  • Как определить выгодную точку входа для начала инвестирования?
  • Разбор портфеля криптовалют ведущего (пример)
  • Как создать себе капитал в 1млн.$ инвестируя всего 100$ в месяц?

3. «Инвестиции в криптовалюты» 

Инвестиции в криптовалюты

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  • Срок обучения:  7 уроков с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: криптовалюта — цифровой актив, учёт которого децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети.

Изучив этот курс, вы станете лучше понимать работу криптовалют. Узнаете где и как можно ее покупать. Какие риски в себе она несет и какой ее потенциал. Видео курс + дополнительные материалы. Первый курс по криптовалютам в России.

4. «ОБУЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 

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  • Срок обучения:  21 урок с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: привет, меня зовут Александр, и я являюсь создателем популярного блога об инвестициях — proinvesticii.com, а также автором базового обучающего курса по криптовалюте и курса по торговле криптовалютой.

На этом канале я буду делиться с Вами различными обучающими материалами по криптовалюте и не только, а также информацией о новых, качественных инвестиционных проектах и другой информацией, связанной с инвестициями, финансами и заработком.

5. «Как заработать пассивный доход в крипте? Сколько можно поднимать в месяц на 1inch? Профит и риски.🔥» 

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  • Срок обучения:  9 уроков с обучающим контентом.
  • Форма контента: лекции + задания в видео.
  • Связь с преподавателем: нет.
  • Срок регистрации на поток: без ограничений.
  • Необходимый уровень знаний: для новичков.
  • Проверка домашки: без проверки.

Обучающая программа: как заработать пассивную прибыль в криптовалюте? Сколько процентов вам дадут на ваши токены? Предоставляем ликвидность на бирже 1inch. За какие операции надо будет заплатить? Сколько можно заработать за месяц? Какие риски есть в размещении своих токенов на DEX смартконтракте. Как торговать на DEX?

Евгений Волик

¡Hola amigos! Здесь я выкладываю подборки с курсами для обучения разным профессиям с нуля. Проект существует с 2021 года и постоянно развивается.

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