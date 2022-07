Привет всем, друзья! ✌ Сегодня рассмотрим 3 Мощных онлайн-способа создания сайта, которые можно использовать в разработке своего веб-проекта (блог, интернет-магазин, маркетплейс) для заработка в интернете.

Будут огромные бонусы для новичков, ну что? Погнали!

Как определить, какой сайт нужен

Сайт — это документы, размещенные в интернете. Документы называются веб-страницами, они объединены ссылками, и у них общая структура. Каждая страница написана на языке программирования и с помощью разметки.

Упрощенно это называют кодом сайта или просто кодом. Самые распространенные языки программирования — PHP и JavaScript.

Перед тем как создавать сайт, надо определиться, какой он будет и зачем нужен. Разработка пойдет быстрее, если структуру и разделы сайта предварительно нарисовать на листе бумаги. Вот какие бывают сайты.

Лендинг

Лендинг — это целевой одностраничный сайт. Еще его называют посадочной страницей или промостраницей. Как правило, лендинги строятся по одинаковой схеме: броский заголовок, информация о товаре или услуге, фотографии и одна или несколько форм обратной связи. Чаще всего лендинги используют для рекламных кампаний.

Хороший промосайт побуждает посетителей оставить контакты или сразу заказать товар или услугу.

Одностраничник, который, как правило, создан для лаконичного описания какого-нибудь товара, услуги или компании. С технической точки зрения, такой сайт сделать легче всего. Всего одна страница, казалось бы, что может бы проще. Но и тут есть подводные камни, которые усложняют процесс.

Во-первых, если писать лендинг на чистом HTML, то добавление новых материалов и изменение старых станет большой проблемой для неподготовленного пользователя. К тому же при неправильной постановке прав на файлы ваш проект может оказаться под угрозой взлома.

Во-вторых, чтобы одностраничный сайт выдавал хорошую конверсию, нужно грамотно все продумать с разных сторон. Просто склепать сайт как попало и ждать чуда – не имеет смысла.

В-третьих, продвижение лендинга в поиске в нынешних реалиях практически невозможно. Органический поиск может и закинет ваш ресурс в топ, но только по низкочастотным запросам. А это много трафика не принесет, поэтому все одностраничные сайты требуют обязательного рекламного продвижения. Через AdWords и Яндекс Директ.

Вообще лендинг легко можно создать на конструкторе. Их много: Викс, Тильда, WordPress и т. д. Весь процесс создания сводится к перетаскиванию элементов и работе внутри удобного редактора. Создать лендинг можно буквально за пару часов. Все остальное время и силы нужно тратить на рекламу, настройку целей в метриках и продвижение.

Сайт-визитка

Портфолио или сайт-визитка — это многостраничный или одностраничный сайт о достижениях, опыте, знаниях и примерах работ его владельца. С помощью портфолио можно хвастаться и привлекать новых клиентов.

Корпоративный сайт

Корпоративный сайт — это многостраничный и многоуровневый сайт, где можно найти полную информацию о фирме, ее руководстве, продукции, истории. Корпоративные сайты привлекают новых клиентов и удерживают старых.

На корпоративных сайтах публичных компаний есть раздел для инвесторов и акционеров, отчетность компании и новости. Корпоративный сайт формирует имидж компании и повышает ее узнаваемость. Это сайт российской золотодобывающей компании «Полюс»

Информационный сайт

Информационный сайт — это сайт с последними новостями. Как правило, здесь много текстовых статей.

На новостном сайте можно найти информацию о свежих экономических, политических и культурных событиях в России и за рубежом. Это сайт новостного агентства «Интерфакс»

На информационных сайтах новости появляются каждые несколько минут

Социальная сеть, форум

Социальная сеть, форум — это многостраничный сайт, на котором пользователи размещают короткие посты и обмениваются сообщениями. Обычно такие сайты можно прокручивать бесконечно, потому что опубликованных постов очень много.

Интернет-магазин

Интернет-магазин — это многоуровневый, многостраничный сайт, похожий на обычный магазин. Сначала клиент находит нужный товар и его описание, а потом может купить его и оформить доставку или самовывоз. Еще бывают интернет-магазины на площадках соцсетей.

Онлайн-сервис

Онлайн-сервис — это сайт с какими-либо услугами. Например, на портале госуслуг можно оформить загранпаспорт, сделать прописку, записать ребенка в школу или к врачу. Этот сайт упрощает жизнь и позволяет уменьшить количество личных визитов во всякие ведомства.

Услуги могут быть разные: поисковые, банковские, социальные. Такие сайты создавать дорого и, как правило, ими занимаются профессионалы.

Создание сайтов для новичков

Способы создания сайта в 2022 году

Сайт можно написать вручную, например на HTML, создать с помощью конструктора или с помощью системы управления контентом — CMS.

Самостоятельно написать сайт в HTML может быть сложно, потому что нужно знать язык. HTML — это язык гипертекстовой разметки. Его разработал и опубликовал в 1993 году Тим Бернерс-Ли. На этом языке создавались первые сайты, когда появился интернет, и сейчас его тоже используют для разметки.

С помощью тегов HTML описывает, что есть на странице: картинки, текст, таблицы или видео. А стили описывают, как все это выглядит.

HTML-страницы статические и ссылаются друг на друга. Чтобы обновлять такой сайт, надо менять HTML-страницы — это может быть сложно и долго. Самостоятельно с помощью CMS создать сайт проще, потому что сайт состоит из готовых блоков, а языки программирования, как правило, не используют.

Содержимое таких сайтов хранится в базах данных. Посетители видят сайт так, как настроено в шаблонах. Сайты получаются динамическими. Их можно обновлять и изменять в текстовом редакторе.

Самостоятельно с помощью конструктора создать сайт еще проще, чем с помощью CMS. Сайт тоже состоит из готовых блоков, но у пользователя нет доступа к коду, и на свой компьютер сайт сохранить нельзя.

Обновлять и изменять сайт можно через браузер.

CMS-системы

Термин CMS происходит от английского выражения Content Management System и используется для обозначения так называемых «систем управления контентом» (сайтом).

Эти же системы зачастую называют «движками» для сайтов. На сегодняшний день любая CMS-система позволяет управлять всем содержимым сайта с помощью простого и наглядного интерфейса.

Вполне естественно, что выбор CMS-системы зависит от цели создания конкретного сайта. Каждый движок для сайта имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Кроме того, стоит учитывать, что все CMS-системы делятся на две большие группы: бесплатные и платные движки.

Топ платных CMS-систем

«1С-Битрикс» — мощная и многофункциональная система управления сайтами. Она позволяет создавать и поддерживать интернет-ресурсы практически любого типа. В качестве ключевых особенностей стоит выделить простоту управления созданным сайтом, высокую производительность, интеграцию с 1С (это очень важный момент для российских интернет-магазинов), а также обширные возможности мобильного администрирования.

— мощная и многофункциональная система управления сайтами. Она позволяет создавать и поддерживать интернет-ресурсы практически любого типа. В качестве ключевых особенностей стоит выделить простоту управления созданным сайтом, высокую производительность, интеграцию с 1С (это очень важный момент для российских интернет-магазинов), а также обширные возможности мобильного администрирования. UMI.CMS – еще один достойный представитель платных CMS-систем. Девиз его разработчиков — «удобство для людей». Специально для этого движка было создано 500 уникальных шаблонов, которые подойдут практически для любого сайта и при этом предоставят возможность доработки под каждый конкретный проект. А 2500 разработчиков будут рады помочь вам в создании сайта на основе UMI.CMS и его «затачивании» именно под ваши цели.

– еще один достойный представитель платных CMS-систем. Девиз его разработчиков — «удобство для людей». Специально для этого движка было создано 500 уникальных шаблонов, которые подойдут практически для любого сайта и при этом предоставят возможность доработки под каждый конкретный проект. А 2500 разработчиков будут рады помочь вам в создании сайта на основе UMI.CMS и его «затачивании» именно под ваши цели. osCommerce — платная CMS-система, предназначенная для создания современных интернет-магазинов и обладающая богатейшими функциональными возможностями.

Топ бесплатных CMS-систем

WordPress – отлично подходит для создания блогов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов. Кстати, сайт, который вы сейчас читаете, работает на базе именно этой CMS. И мы уже опубликовали руководство, в котором рассказывается о том, как создать сайт на WordPress.

– отлично подходит для создания блогов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов. Кстати, сайт, который вы сейчас читаете, работает на базе именно этой CMS. И мы уже опубликовали руководство, в котором рассказывается о том, как создать сайт на WordPress. Joomla – еще одна многофункциональная CMS-система, которая позволяет создать как простой сайт-визитку или корпоративный сайт, так и полноценный интернет-магазин. Обязательно прочитайте наше руководство, посвященное тому, как создать сайт на Joomla.

– еще одна многофункциональная CMS-система, которая позволяет создать как простой сайт-визитку или корпоративный сайт, так и полноценный интернет-магазин. Обязательно прочитайте наше руководство, посвященное тому, как создать сайт на Joomla. InstantCms – в первую очередь, этот движок предназначен для создания социальных сетей, городских порталов, а также сайтов знакомств и онлайн-клубов;

– в первую очередь, этот движок предназначен для создания социальных сетей, городских порталов, а также сайтов знакомств и онлайн-клубов; Drupal — ещё одна популярная CMS-система, которая отлично подходит для создания корпоративных сайтов, сайтов-визиток, а также сайтов-портфолио, социальных сетей и интернет-магазинов;

— ещё одна популярная CMS-система, которая отлично подходит для создания корпоративных сайтов, сайтов-визиток, а также сайтов-портфолио, социальных сетей и интернет-магазинов; OpenCart –данная CMS-система предназначена, прежде всего, для создания интернет-магазинов. Вместе с тем стоит учитывать, что она проста в использовании, но при этом достаточно сложна в плане разработки. Как показывает практика, для разработки полноценного интернет-магазина на основе этого движка требуется привлечение опытного PHP-программиста.

–данная CMS-система предназначена, прежде всего, для создания интернет-магазинов. Вместе с тем стоит учитывать, что она проста в использовании, но при этом достаточно сложна в плане разработки. Как показывает практика, для разработки полноценного интернет-магазина на основе этого движка требуется привлечение опытного PHP-программиста. phpBB – отличная CMS-система, предназначенная для создания форумов.

Конструкторы сайтов

Вариант, который больше всего подходит для новичков. Создать сайт на конструкторе почти так же легко, как зарегистрироваться в социальной сети. По умолчанию вам будет присвоено доменное имя конструктора, то есть название_вашего_сайта.wix.com. Но многие сервисы дают возможность доплатить и убрать название конструктора из адреса.

Примеры конструкторов: Tilda, Mobirise, Wix, Nethouse.

Самостоятельное написание кода сайта

Чтобы создать сайт с нуля, нужно будет пройти три основных этапа:

Отрисовка макета сайта. На этом этапе дизайнер продумывает, как будут выглядеть основные элементы сайта — «шапка», меню, блоки с информацией, баннеры. Обычно для этого используют Adobe Photoshop или другие графические редакторы. Вёрстка. На этом этапе пишется код, а созданные элементы вшиваются в сайт. Внедрение PHP. Сайт перестаёт быть просто картинкой, пользователи могут взаимодействовать с ним, например оставлять заказы.

У самостоятельно созданного сайта больше возможностей как в дизайне, так и в продвижении. Но работа с ним потребует гораздо больше времени и навыков. Вносить изменения в него будет труднее.

Пошаговая инструкция создания сайта в 2022 году

Итак, мы рассмотрели все известные виды сайтов, а также платформы, на которых эти самые сайты могут быть реализованы. Теперь нам предстоит заняться самим созданием нашего проекта. В этом разделе я кратко и лаконично опишу последовательность действий, которую непременно придется учитывать при создании своего сайта.

Определяем цель

Любой проект, особенно такой масштабный, как создание сайта, следует начинать с вопроса: «А зачем мне это делать?» Ответ важен по двум причинам:

Может оказаться, что сайт вам не нужен. Например, вам вполне хватает заказов из соцсетей или вы можете начать продавать свой продукт онлайн там. Сайты бывают разными. Важно сразу определиться, какой именно вариант вам нужен: интернет-магазин, сайт для продажи услуг или портфолио. От этого зависит структура сайта и выбор инструментов для его изготовления.

Определитесь, какой сайт вам нужен:

Портфолио. Сайт или страничка с выполненными проектами, чтобы показывать свой опыт будущим работодателям или заказчикам.

Сайт или страничка с выполненными проектами, чтобы показывать свой опыт будущим работодателям или заказчикам. Личный сайт (сайт-визитка). Создается для продвижения личного бренда и профессиональных услуг (сайты копирайтеров, психологов, юристов).

(сайт-визитка). Создается для продвижения личного бренда и профессиональных услуг (сайты копирайтеров, психологов, юристов). Блог (личный или корпоративный). В основном состоит из страниц со статьями.

(личный или корпоративный). В основном состоит из страниц со статьями. Корпоративный сайт. Представительство компании в интернете. Там есть информация о том, чем компания занимается, где находится, как с ней связаться. Такие сайты могут генерировать заявки, но это не единственная их функция.

Лендинг. Одностраничник, главная цель которого — побудить посетителя совершить определенное действие (купить или оставить контакты, чтобы получить дополнительную информацию).

Одностраничник, главная цель которого — побудить посетителя совершить определенное действие (купить или оставить контакты, чтобы получить дополнительную информацию). Интернет-магазин. Сайт, который в основном состоит из карточек товаров. В интернет-магазине есть корзина и личный кабинет. Есть интеграции с системами оплаты и доставки. В общем, есть все возможности, чтобы клиент купил товар онлайн.

Изучаем сайты конкурентов

Наверняка кто-нибудь уже делал и оптимизировал сайт под ваши задачи. Возможно, это были конкуренты, компании из смежных областей или западные коллеги. Важно, что вам не придется изобретать велосипед заново.

Когда определите цели, проанализируйте сайты конкурентов. Изучите все сайты, которые близки к вашему проекту. Например, если хотите открыть ветклинику, вбейте в поисковике (желательно использовать и Яндекс, и Google, чтобы получить более цельную картину) «ветеринарная клиника» и начинайте просматривать результаты.

Обратите внимание на структуру каждого сайта — многостраничник это или лендинг. Оцените трафик (поможет сервис SimilarWeb) и функционал. Отметьте, есть ли интересные находки. Чтобы лучше структурировать информацию, сразу заносите данные в таблицу. Так вам будет проще проанализировать сайты и сделать выводы.

Выберите 2-3 сайта, которые вам понравились больше всего, — на них и будете опираться при подготовке структуры, написании текстов и создании своего сайта.

Проводим SEO-анализ и составляем семантическое ядро

SEO (Search Engine Optimization) — это оптимизация под посиковые системы.

Некоторые считают, что обойдутся и без SEO. Кажется, что проще дать рекламу. Сегодня закинул деньги в кабинет, завтра получил готовых клиентов. Однако трафик на сайт заканчивается вместе с рекламным бюджетом.

SEO же работает в долгую. Вы настраиваете сайт, а потом постоянно получаете клиентов из поиска без дополнительных усилий. Эти посетители заинтересованы в вашем продукте (искали через поиск), а главное — обходятся вам бесплатно.

Самая серьезная и распространенная ошибка при настройке SEO — про него вспоминают слишком поздно. Например, на последнем этапе перед запуском сайта. В результате получается не очень эффективно, потому что приходится переписывать тексты и даже менять структуру. Дело в том, что семантическое ядро (запросы, по которым люди будут вас искать) влияет как на структуру сайта, так и на макеты страниц. Поэтому правильнее всего заняться SEO сразу после или даже на этапе анализа конкурентов.

Если хотите попробовать составить семантическое ядро самостоятельно, вот подробная инструкция, где все разложено по полочкам. Ничего сверхсложного там нет.

Если SEO для вас темный лес и вы не хотите в нем разбираться, найдите хорошего SEO-специалиста. Он проведет анализ и подготовит семантическое ядро, которое вы сможете использовать при подготовке структуры (о чем обязательно стоит написать на сайте) и при написании текстов (какие ключевые слова использовать, чтобы охватить нужные коммерческие и информационные запросы).

Покупаем домен и хостинг

Домен — это имя и одновременно адрес сайта в интернете. Например, unisender.com.

Обычно в качестве домена выбирают название компании или бренда, свою фамилию (если это личный сайт) или слова, которые описывают сферу деятельности (окна.рф).

Выбирайте такое имя, которое легко запомнить и написать в строке браузера. Обратите внимание, какие варианты используют ваши конкуренты. Возможно, вам понравится их подход и вы решите использовать похожую логику.

Имя сайта также включает доменную зону (домен верхнего уровня):

национальную (.ru, .рф, .ua);

международную (.com, .org, .net);

тематическую (.fitness, .business, .style).

Удобнее всего использовать национальный домен (.ru для России, .ua для Украины), если вы предлагаете свои продукты жителям одной страны. Однако сайтов много и популярные слова почти наверняка заняты. При таком раскладе попробуйте выбрать одну из тематических зон (там конкуренция меньше) или проверьте другие варианты имени.

Еще можно попробовать выкупить домен у владельца. Например, если домен не используется. Бизнес мог закрыться, и в результате хороший домен остался не у дел и ждет, когда вы его купите.

Подобрать домен можно на сайте любой компании, которая занимается регистрацией доменов. Наиболее популярные и удобные сервисы:

reg.ru;

nic.ru.

На этих сайтах вы сможете не только проверить домен, но и получить рекомендации по подбору имени, а также найти контакты владельца домена, если он занят.

Стоимость доменов варьируется от 100 руб. до нескольких миллионов (премиальные домены с историей, на которых раньше были сайты).

Если домен официально не продается, то о цене придется договариваться с его владельцем.

Домен в зоне .ru занят. Можно попробовать его выкупить или остановиться на зоне .com

Больше рекомендаций по выбору домена читайте в статье «Что такое домен и как его выбрать».

Важно! Для России можно использовать домен на кириллице (сантехника.рф), там конкуренция ниже, чем в зоне .ru. Однако готовьтесь, что такой выбор осложнит работу с SEO сайта.

КАК ВЫБРАТЬ ДОМЕННОЕ ИМЯ: КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Я собрал несколько основных советов, которые помогут вам подобрать хорошее доменное имя для вашего сайта:

1 . 10 ключевых слов

Составьте список из 10 ключевых слов, которые наиболее точно характеризуют ваш бизнес. Затем начните экспериментировать с ними: разделяйте их на части, составляйте из них новые слова, добавляйте префиксы и суффиксы. Так у вас появится множество интересных идей для названия домена.

Составьте список из 10 ключевых слов, которые наиболее точно характеризуют ваш бизнес. Затем начните экспериментировать с ними: разделяйте их на части, составляйте из них новые слова, добавляйте префиксы и суффиксы. Так у вас появится множество интересных идей для названия домена. 2. Имя должно быть уникальным

Не стоит покупать имя, из-за которого ваш сайт будут путать с другим сайтом. Ориентируйтесь на уникальность, иначе ваш проект потерпит неудачу еще до запуска. Никогда не покупайте домены, которые представляют собой видоизмененную форму уже существующего имени (множественное число имени; имя, написанное через дефис или с ошибками).

Не стоит покупать имя, из-за которого ваш сайт будут путать с другим сайтом. Ориентируйтесь на уникальность, иначе ваш проект потерпит неудачу еще до запуска. Никогда не покупайте домены, которые представляют собой видоизмененную форму уже существующего имени (множественное число имени; имя, написанное через дефис или с ошибками). 3. Выбирайте имена с расширением .com и местные домены верхнего уровня

Сегодня недостатка в расширениях доменов не наблюдается. Но проблема состоит в том, что лишь немногие из них заслуживают вашего внимания. Если вы собираетесь создавать и развивать свой собственный бренд, то для этой цели лучшим вариантом считаются доменные имена с расширением .com. Если вы хотите привлечь на свой сайт международную аудиторию, выбирайте расширения .com, .org или .net (именно в этой последовательности).

Отдавайте предпочтение местным доменам. Пример: .ru для России или .es для Испании. Однако избегайте доменов типа .ru.com

Сегодня недостатка в расширениях доменов не наблюдается. Но проблема состоит в том, что лишь немногие из них заслуживают вашего внимания. Если вы собираетесь создавать и развивать свой собственный бренд, то для этой цели лучшим вариантом считаются доменные имена с расширением .com. Если вы хотите привлечь на свой сайт международную аудиторию, выбирайте расширения .com, .org или .net (именно в этой последовательности). Отдавайте предпочтение местным доменам. Пример: .ru для России или .es для Испании. Однако избегайте доменов типа .ru.com 4. Имя должно легко запоминаться и позволять легко находить ваш сайт

Хотя люди обычно ищут сайты через поисковую систему Google, ваше доменное имя должно быть легким в написании. Откажитесь от слишком длинных имен, а также от имен, которые имеют сложное написание или включают в себя сложно запоминаемые слова или звуки. Это нанесет большой удар по маркетинговой ценности вашего бренда.

Хотя люди обычно ищут сайты через поисковую систему Google, ваше доменное имя должно быть легким в написании. Откажитесь от слишком длинных имен, а также от имен, которые имеют сложное написание или включают в себя сложно запоминаемые слова или звуки. Это нанесет большой удар по маркетинговой ценности вашего бренда. 5. Имя должно оставаться в памяти

Позаботьтесь о том, чтобы ваше доменное имя было звучным и запоминающимся. Тогда людям будет проще советовать ваш сайт друг другу и находить его в Интернете. У вас может быть прекрасный вебсайт, но о нем никто не будет говорить просто потому, что люди не смогут вспомнить его название.

Позаботьтесь о том, чтобы ваше доменное имя было звучным и запоминающимся. Тогда людям будет проще советовать ваш сайт друг другу и находить его в Интернете. У вас может быть прекрасный вебсайт, но о нем никто не будет говорить просто потому, что люди не смогут вспомнить его название. 6. Короткое доменное имя – залог успеха

Короткое доменное имя легко пишется и легко запоминается. Более того, короткое имя позволяет вам вместить больше символов в URL на странице результатов поиска и гармонично смотрится на рекламных материалах.

Короткое доменное имя легко пишется и легко запоминается. Более того, короткое имя позволяет вам вместить больше символов в URL на странице результатов поиска и гармонично смотрится на рекламных материалах. 7. Не забывайте об авторских правах

Хоть эта ошибка встречается и редко, она может стать смертельным ударом для домена и компании. Выбрав имя для своего вебсайта, убедитесь, что вы не нарушаете авторские права других людей. Перед тем, как покупать URL, обязательно проверьте его доступность на сайте copyright.gov.

Хоть эта ошибка встречается и редко, она может стать смертельным ударом для домена и компании. Выбрав имя для своего вебсайта, убедитесь, что вы не нарушаете авторские права других людей. Перед тем, как покупать URL, обязательно проверьте его доступность на сайте copyright.gov. 8. Избегайте цифр и тире

Если имя содержит тире или цифры, его сложнее произносить, запоминать и набирать на клавиатуре.

Как выбрать хостинг?

Также вы можете ознакомиться с предложениями других провайдеров хостинга. Вы можете даже решиться на самостоятельный хостинг, но учтите, что это очень сложно. Чтобы избежать проблем в будущем, лучше приобрести хороший хостинг, который отвечает всем требованиям платформы WordPress.

С приобретением доменного имени и хостинга вы также получите личный адрес электронной почты (или адреса). Адрес You@YourSite.com смотрится намного более профессионально, чем стандартный адрес на Gmail или Yahoo.

Если у вас уже есть доменное имя и хостинг, смело пропускайте это шаг и переходите к Шагу 3, посвященному настройке сайта.

Выбор платформы

Прежде всего, необходимо решить, на какой платформе вы будете делать свой сайт. Этот вопрос требует к себе повышенного внимания. Существует большой выбор систем управления контентом. Будет досадно, если спустя некоторое время вы поймете, что выбранная вами система совершенно не подходит для вас и вашего сайта.

Сделать сайт с полным функционалом и красивым дизайном под силу каждому, даже новичку со скромными знаниями о компьютерах и всем, что с ними связано. Но имейте в виду, что неправильный выбор платформы может обернуться большими проблемами.

Использование некоторых платформ требует знания основ HTML / CSS или других языков кодирования, поэтому вам следует здраво оценить свои способности в этой области. Для новичков идеально подойдет платформа WordPress.

WordPress, Drupal и Joomla представляют собой три основные платформы, на которых базируется большинство вебсайтов. Ниже приведена статистика использования самых популярных платформ в 2020 году:

WORDPRESS — 50% вебсайтов

DRUPAL — 18% вебсайтов

JOOMLA — 7% вебсайтов

Исследование использование CMS в мире — Источник: https://itrack.ru/

Как следует из диаграммы, почти половина вебсайтов разрабатывается на платформе WordPress.

Почему WordPress, а не конструкторы сайтов (Wix, Ucoz)?

Потому что на данный момент WordPress это самый простой способ создания вебсайта. Но есть и более важные причины:

1. Платформа WordPress БЕСПЛАТНАЯ и предлагает большой выбор тем.

Загрузить и установить WordPress можно совершенно бесплатно. Более того, сообщество разработчиков WordPress потрудилось на славу, создав множество красивых тем и шаблонов. Таким образом, вы сможете подобрать уникальное оформление и запустить свой сайт намного быстрее, чем ожидалось.

2. Идеальный вариант для новичков.

Если вы умеете пользоваться Microsoft Word, у вас не возникнет проблем с добавлением контента. Вы можете добавить любые бесплатные плагины на свой сайт, превратив его в одностраничный сайт визитку или сделав его похожей на страницу в социальной сети . Плагины позволяют вам добавлять формы обратной связи, формы для оформления подписки, галереи изображений и многое другое.

3. WordPress подходит как для больших, так и для маленьких сайтов.

Обычный блог, красивый коммерческий сайт, онлайн-магазин…Платформа WordPress отлично подойдет для практического любого вебсайта. Эту платформу используют такие онлайн-гиганты, как eBay, Mozilla, Reuters, CNN, Google Ventures и даже NASA.

4. Ваш сайт будет «отзывчивым», то есть работать на любых мобильных устройствах.

Ваш вебсайт будет отлично смотреться и работать на любом мобильном устройстве, включая смартфон и планшет. Вам даже не потребуется специально нанимать веб-дизайнера.

5. Хорошая техническая поддержка и большое сообщество разработчиков, готовых помочь.

Поскольку платформой пользуется огромное количество людей (вебмастеров, блогеров, разработчиков тем и плагинов), БЫСТРО найти ответ на интересующий вас вопрос становится намного проще. Более того, WordPress предлагает множество бесплатных ресурсов, расположенных на Youtube и форуме технической поддержки платформы.

Разработка сайта

Содержание этого шага целиком и полностью зависит от вашего выбора. Например, вы захотите сделать лендинг на Виксе. Тогда вам придется пропустить выбор хостинга, просто зарегистрировать аккаунт, быстро что-то собрать в конструкторе и – вуаля, сайт готов, и вы не потратили слишком много времени на разработку.

А вот с WordPress может оказаться чуть сложнее, вы должны будете зарегистрировать аккаунт на хостинге, оплатить его, установить WP и продолжать дальнейшую настройку уже из админки. Она будет несколько отличаться от конструктора, но при желании вы можете установить дополнительные плагины, которые сделают из вашей CMS самый настоящий конструктор, при этом с вас не будут драть три шкуры за использование всех фишек и функций.

\Если вы хотите самопис (что я категорически не рекомендую) – вам придется изучать HTML и CSS, учиться верстать и вместе с этим осваивать какие-то иные технологии, такие как JavaScript, MySQL и т. д. Очень сложная тема, требующая отдельного разбора.

Установка WordPress

Существует два способа установки платформы WordPress, причем один из них НАМНОГО проще другого.

1. Чтобы создать сайт на WordPress (Joomla или Drupal), используйте функцию «Установка в один клик».

Практически любой уважающий себя хостинг предлагает функцию «Установка в 1 клик» для WordPress, что значительно упрощает задачу.

Если вы остановили выбор на Majordomo или подобном ему хостинге, вы найдете эту функцию на панели управления своего аккаунта.

Вот что вам нужно сделать (на разных хостингах эти шаги могут незначительно отличаться):

1. Войдите в свой хостинговый аккаунт.

2. Перейдите на панель управления.

3. Найдите иконку WordPress или Website.

4. Выберите домен, на котором вы хотите установить свой сайт.

5. Нажав на кнопку Install Now (Установить сейчас), вы получите доступ к своему новому вебсайту на WordPress.

2. Установка вручную (при необходимости)

Некоторые хостинговые компании не предоставляют функцию «Установка в 1 клик» для WordPress. В таком случае следуйте этой инструкции, чтобы установить WordPress вручную:

1) Скачайте WordPress отсюда: http://wordpress.org/download

2) Создайте новую папку на рабочем столе и разархивируйте в нее WordPress

3) Найдите файл wp-config-sample.php и переименуйте его в wp-config.php

4) Откройте файл wp-config.php (например, в Блокноте) и введите следующие данные:

define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’); – Имя базы данных (если не знаете, спросите у своей хостинговой компании)

define(‘DB_USER’, ‘username_here’); – Ваше имя пользователя на хостинге

define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’); – Ваш пароль на хостинге

После внесения изменений сохраните файл.

5) Зайдите на FTP-сервер вашего хостинга (для этого необходимо скачать FileZilla). Адрес FTP-сервера обычно имеет следующий вид: ftp.yourdomain.com. Имя пользователя и пароль совпадают с именем пользователя и паролем для хостинга.

6) Если вы видите файл “index”, удалите его. Затем загрузите файл из своей папки с WordPress на FTP-сервер. В FileZilla вы можете перетащить объекты мышью.

7) Затем зайдите на URL: yourdomain.com/wp-admin/install.php

Заполните поля – и готово!

Выбор темы/шаблона для сайта

Итак, вы приобрели доменное имя и хостинг. Вы установили и настроили WordPress на своем сервере. Теперь можно отправляться исследовать виртуальный мир вашего нового вебсайта.

Пришло время придать вашему сайту профессиональный/красивый/необычный (выбирайте любое прилагательное на свой вкус) вид. Это очень просто. Не успеете оглянуться, как все будет готово!

Платформа WordPress автоматически устанавливает стандартную тему, которая выглядит следующим образом:

Эта тема называется Twenty Fifteen. Среди ее преимуществ – простота и минимализм. Но вы наверняка захотите подобрать для своего вебсайта что-то более уникальное.

К счастью, WordPress предлагает вам тысячи тем, которые сделают ваш сайт незабываемым.

Как подобрать идеальную тему для своего вебсайта?

1. Зайдите в панель управления WordPress

Если вы не знаете, как это сделать, вот точный адрес панели управления: http://yoursite.ru/wp-admin (вместо “yoursite“ введите свое доменное имя). Вот так выглядит панель управления WordPress:

Если пока вам не все понятно, не беспокойтесь. Я подробно объясню, что делать дальше.

2. Просмотрите БЕСПЛАТНЫЕ темы

Панель управления предлагает доступ к более чем 1500 бесплатных тем для вашего сайта. На боковой панели нажмите на Appearance (Вид), затем выберите Themes (Темы).

Если у вас более высокие требования к оформлению сайта, вам стоит обратить внимание на платные темы. Платные темы имеют ряд преимуществ по сравнению с бесплатными. Во-первых, надежный код. Во-вторых, качественная техническая поддержка на случай, если у вас возникнут проблемы. Также платные темы смотрятся эффектнее имеют более широкий функционал.

Но не спешите выбирать платную тему. Я настоятельно рекомендую вам внимательно просмотреть все бесплатные темы. Среди них встречается немало действительно качественных вариантов. Как видно из скриншота выше, установить новую тему для вебсайта совершенно не сложно.

Для поиска тем можно использовать ключевые слова и/или фильтры. Поиск подходящей темы может занять некоторое время, но результат определенно стоит усилий! Старайтесь выбирать «адаптивные» темы, то есть те, которые будут хорошо смотреться на любом мобильном устройстве. Для этого просто укажите “responsive“ в качестве одного из ключевых слов!

3. Установите новую тему

Чтобы установить новую тему, нажмите сначала на Install (Установить), а затем — на Activate (Активировать).

ВАЖНО: Когда вы изменяете тему, ваши посты, страницы и контент никуда не исчезают. Вы можете менять темы столько, сколько хотите!

Как создать логотип?

При запуске нового сайта (будь то блог или обычный сайт) часто требуется сделать для него логотип (как создать логотип для сайта, читайте здесь). В зависимости от ваших художественных способностей, создание логотипа может стать для вас либо увлекательной задачей, либо настоящим кошмаром. Существует множество сервисов, которые готовы бесплатно сгенерировать для вас логотип. Одним из таких сервисов является Logaster.

Вам нужно лишь ввести название вашего веб-сайта и выбрать тип своего бизнеса. Платформа сгенерирует десятки вариантов отличных логотипов. Вы можете сразу скачать понравившийся вариант или предварительно отредактировать его. Logaster поддерживает все стандартные форматы (PNG, PDF, SVG, JPEG). С помощью Logaster создать профессиональный логотип теперь под силу абсолютно любому человеку, даже без навыков в области дизайна.

Более того, Logaster может похвастаться новейшими инструментами для редактирования изображений. Вы можете с легкостью изменять цвет, текст и расположение элементов на логотипе. Также Logaster предлагает широкий выбор иконок и шрифтов на любой вкус.

Конечно, лучше всего нанять профессионального дизайнера. Однако цена такой услуги кусается, да и времени потребуется намного больше. Если такой вариант вас не устраивает, вы всегда можете прибегнуть к помощи онлайн-генераторов.

Как добавлять контент и создавать новые страницы?

Итак, вы установили новую тему. Теперь можно приступать к созданию контента.

Добавление и редактирование страниц

Хотите добавить страницу «Услуги» или «Обо мне»?

На боковой панели управления выберите Pages -> Add New (Страницы – Добавить Новую)

Вы увидите страницу, очень похожую на интерфейс Microsoft Word. Добавляйте текст, изображения и многое другое – словом, формируйте свою страницу. Сохраните изменения.

Добавление страниц в меню

Чтобы добавить новую страницу на панель навигации, выполните следующие действия:

Нажмите на Update (Обновить), чтобы сохранить все изменения на странице

Нажмите на Appearance -> Menus (Вид – Меню) на боковой панели управления

Найдите созданную вами страницу, отметьте ее флажком и нажмите на Add to Menu (Добавить в меню).

Добавление и редактирование постов

Если вы хотите разметить на своем сайте блог, то теперь вам следует обратить внимание на раздел «Посты». Вы можете группировать свои посты по различным категориям.

Чтобы добавить на свой сайт блог, вы можете использовать различные категории и посты. Например, вы хотите создать категорию под названием “Блог“. Для этого просто добавьте ее в меню и начинайте размещать посты.

Вот что вам нужно сделать:

a. Создайте новую категорию, выбрав Posts -> Categories (Посты – Категории).

b. Создайте пост, выбрав Posts -> Add New (Посты – Добавить новый). Написав пост, добавьте его в соответствующую категорию.

Создав категорию, просто добавьте ее в меню.

Кастомизация и неограниченные настройки

В этом разделе я расскажу вам, как вы можете настраивать свой вебсайт.

Изменение заголовков и тегов

По заголовкам страниц пользователи определяют, какой теме посвящен ваш вебсайт. Также заголовки влияют на то, как поисковые системы определяют рейтинг вашего сайта. Поэтому заголовки обязательно должны содержать соответствующие ключевые слова (но при этом звучать естественно).

Каждая страница вашего сайта должна иметь уникальный заголовок. В конце заголовка добавляются тэглайны. Чтобы изменить заголовок и тэглайн, выберите Settings -> General (Параметры – Общие) и заполните следующую форму:

Отключение комментариев для постов и страниц

Некоторые вебсайты (преимущественно, сайты компаний и организаций) запрещают пользователям оставлять комментарии на страницах.

Хотите закрыть комментарии на страницах WordPress?

1. Создавая новую страницу, нажмите на Screen Options (Опции экрана). в правом верхнем углу.

2. Нажмите на раздел Discussion (Обсуждение). Внизу появится опция Allow Comments (Разрешить комментарии).

3. Уберите флажок с опции Allow Comments.

Хотите, чтобы комментарии были отключены на каждой новой странице по умолчанию?

Выберите Settings -> Discussion (Настройки — Обсуждение) и снимите флажок с опции Allow people to post comments on new articles (Разрешить посетителям оставлять комментарии к новым статьям).

Создание статической главной страницы

Статическая страница — это страница, которая не меняется. В отличие от блога, где новая статья всегда отображается сверху, размещение контента на статической странице остается неизменным (как на домашней странице).

Чтобы создать статическую главную страницу, выполните следующие действия:

1. Выберите Settings -> Reading (Настройки — Чтение)

2. Выберите статическую страницу, которую вы создали. Front Page означает вашу домашнюю страницу, а Posts page — главную страницу вашего блога (если ваш сайт представляет собой не только блог).

Если вы не настройте статическую страницу, WordPress будет показывать ваши последние посты на домашней странице.

Редактирование боковой панели

В большинстве тем WordPress справа расположена боковая панель (иногда она располагается слева).

Если вы хотите убрать боковую панель или убрать ненужные функции (например, Categories (Категории), Meta (Мета) и Archives (Архивы)), выполните следующее:

1. Выберите Appearance -> Widgets (Вид – Виджеты) на панели управления WordPress.

2. Здесь вы можете перетаскивать различные «разделы» на свою боковую панель или убирать ненужные функции.

Установка плагинов для расширения возможностей WordPress

Что такое плагин?

Плагины это дополнительные модули, которые расширяют стандартные возможности WordPress, позволяя пользователям добавлять новые функции и опции. Это удобные шаблоны, которые избавляют вас от необходимости создавать определенную функцию с нуля.

При помощи плагинов вы можете добавлять галереи с фотографиями и формы обратной связи, а также оптимизировать свой вебсайт и даже создать онлайн-магазин.

Как установить новый плагин?

Чтобы установить плагины, выберите Plugins -> Add New (Плагины – Добавить новый).

Для WordPress доступно 25 000 БЕСПЛАТНЫХ плагинов, так что выбирать есть из чего. Чтобы установить выбранный плагин, просто нажмите на Install (Установить).

Чтобы сэкономить ваше время, я составил список наиболее популярных и полезных плагинов:

Contact form 7: Это очень удобная функция. Благодаря ей, посетители могут отправлять мне электронные письма, не заходя в свой электронный почтовый ящик.

Это очень удобная функция. Благодаря ей, посетители могут отправлять мне электронные письма, не заходя в свой электронный почтовый ящик. Yoast SEO для WordPress : Обязательный плагин для тех, кто хочет осуществить поисковую оптимизацию своего сайта. Инструмент позволяет вам редактировать тэги заголовков, мета-описания и многое другое. И все это прямо на странице (больше никаких настроек!)

: Обязательный плагин для тех, кто хочет осуществить поисковую оптимизацию своего сайта. Инструмент позволяет вам редактировать тэги заголовков, мета-описания и многое другое. И все это прямо на странице (больше никаких настроек!) Google Analytics: Хотите отслеживать трафик на своем вебсайте и изучать поведение своих посетителей? Тогда установите этот плагин, подключите его к своему Google-аккаунту – и готово!

Хотя это далеко не все полезные плагины, начать стоит именно с них. Больше плагинов вы можете найти здесь.

Наполнение и запуск

Вне зависимости от выбранного варианта, вам все равно придется наполнять свой сайт полезной информацией. Это может быть текст, картинки, аудиозаписи, лонгриды и т. д.

Вообще обычно сайт наполняется на этапе разработки. Однако не всегда удается подобрать правильные тексты и изображения, и если речь идет о серьезном подходе, то на место информации могут вешаться так называемые заглушки. После этого эти заглушки заменяются на реальный контент. В случае с информационными модулями (блогом, порталами и др.) наполнение происходит на протяжении всей жизни сайта. Вы или ваши авторы пишете статьи и впоследствии все это размещается на сайте.

В любом случае конкретной инструкции в рамках этой статьи я дать не могу. Нужно рассматривать каждый конкретный случай, потому как общее представление может не дать вам необходимого понимания. Но все-таки о том же WordPress есть серия статей, которая раскрывает тему создания сайтов от и до. В который раз уже рекомендую ознакомиться с ней для более полного представления.

Тестируем сайт

Прежде чем выпустить свеженький сайт в сеть, важно все хорошо проверить.

Перечислю основные моменты, которые стоит протестировать, и сервисы, которые пригодятся на этом этапе.

В таком деле не помешают помощники. Подумайте, кто из друзей и знакомых больше всего подходит под вашу целевую аудиторию и сможет дать полезную обратную связь.

Удобство для мобильных пользователей

Для начала откройте сайт на своем телефоне, полистайте, понажимайте на кнопки. Будет сразу понятно, что именно стоит улучшить. Например, увеличить размер кнопок и изображений или ускорить загрузку.

На этом шаге самое время подключить группу поддержки. Попросите знакомых посмотреть сайт на телефоне и оставить свои комментарии. Что им понравилось, а что показалось неудобным.

Кроме того, можно использовать сервис «Проверка оптимизации сайта для мобильных устройств».

Сервис подскажет, насколько хорошо страница адаптирована под мобильные, и посоветует, как исправить ошибки

Скорость загрузки и отображение в браузерах

Если сайт грузится слишком долго, пользователи закроют его и переключатся на другие страницы. Согласно исследованиям, 47% онлайн-покупателей считают, что страницы сайта должны открываться за 2 секунды или быстрее. Кроме того, скорость загрузки учитывается поисковыми системами, и это влияет на позицию сайта в поисковой выдаче.

Определить скорость загрузки страницы поможет бесплатный сервис Google PageSpeed Insights.

Сервис покажет оценку скорости загрузки сайта от 0 до 100 и даст рекомендации, как можно улучшить результат

Проверьте, как будет выглядеть сайт в популярных браузерах. Самый простой вариант — установить эти браузеры и самому открыть в каждом из них свой сайт. Или можно использовать сервисы типа CrossBrowserTesting.

Понятность

Все люди разные. Что очевидно для вас, не факт, что будет понятно посетителям сайта.

Попросите друзей и знакомых, которые помогают тестировать сайт, оценить его общую понятность. Попросите их ответить на вопросы по содержанию:

что вы предлагаете;

сколько это стоит;

почему стоит обращаться именно к вам;

как с вами связаться;

что ещё можно сделать на сайте.

Функционал

Постарайтесь вместе с вашими помощниками стать самыми дотошными пользователями:

прокликайте все ссылки;

понажимайте на кнопки;

проверьте, все ли отображается на страницах, что там должно быть;

протестируйте калькуляторы и другой функционал сайта;

проверьте формы регистрации: какие письма приходят и приходят ли вообще.

Наверняка вы найдете недочеты и сможете исправить их раньше, чем с ними столкнутся пользователи.

Индексация сайта

Процесс создания сайта с нуля мы рассмотрели. Вот, ресурс есть в сети, но чтобы его пользователи смогли находить, сайт нужно проиндексировать. Если говорить просто, познакомить с поисковой системой. Выполнить это можно в ручном режиме или автоматически. Обычно новому сайту требуется около 2 недели, чтобы поисковики его узнавали.

Самостоятельное создание сайта

Специально для тех, кто хочет научиться самостоятельно писать исходный код создаваемого сайта, мы подготовили пошаговую инструкцию по созданию простого сайта на HTML. Поехали!

Внимание! Если вы абсолютный новичок или просто не хотите погружаться в работу с кодом и другие технические моменты, можете смело переходить к разделу «Создать сайт с нуля или на конструкторе сайтов? »

Создание HTML-сайта

Ключевые этапы создания сайта

Самостоятельное создание сайта с нуля состоит из трех основных этапов:

Создание макета сайта. Именно на этом этапе появляется четкое визуальное представление, как будет выглядеть создаваемый интернет-ресурс. Чаще всего используется Adobe Photoshop или другие растровые редакторы.

Верстка сайта. На этом этапе приступают к верстке сайта из макета .psd, мобильной адаптации и тестированию на корректное отображение в различных браузерах.

Внедрение PHP. На этом этапе сайт превращается из статичного в динамический.

Давайте разберемся со всеми этими этапами более подробно.

Создание макета сайта

Чаще всего макет (в данном случае под этим словом стоит понимать визуальное оформление) сайта создается в программах, которые принято называть графическими редакторами. Наиболее популярными являются Figma, Adobe Photoshop и CorelDRAW.

Мы рекомендуем использовать именно Figma и Photoshop, так как они чуть проще в освоении и при этом обладает богатейшими возможностями. Кроме того, именно им пользуются все веб-дизайнеры.

Верстка сайта

Прежде всего, необходимо создать новый текстовой файл и сохранить его под названием index.html.

Первая строка этого файла должна выглядеть следующим образом:

Она сообщит браузеру, как именно обрабатывать содержимое страницы. Далее следует набор тегов:«Голова» документа «Тело» документа

Пара тегов … говорит о том, что внутри содержится HTML-код.

Внутри … располагаются теги, которые не отображаются в окне браузера пользователя. Как правило, они начинаются со слова meta, и называются мета-тегами, а вот тег отображается в качестве заголовка окна браузера и анализируется поисковыми системами.

Далее располагается пара тегов …, в которые заключено содержимое страницы. Именно эта часть, которую часто называют телом страницы, отображается в браузере пользователя.

Также важно понимать, что существует несколько способов организации контента. Наиболее популярные из них – организация с помощью блоков (…) и в виде таблиц (…).Что касается формата отображения элементов, то он может быть задан как напрямую, с использованием соответствующих тегов, так и с помощью таблиц стилей CSS. П

При этом именно второй способ является наиболее предпочтительным, так как он позволяет повторно применять стили компонентов. Таблица стилей задается либо в внутри тега , либо в отдельном файле (чаще всего этот файл имеет имя style.css), ссылка на который также располагается внутри .

Основополагающими документами, в которых описываются все компоненты того или иного языка, применяемого при создании сайтов, являются спецификации.

Более подробно изучить все основные HTML-теги, их назначение, и принципы использования таблиц стилей (CSS) можно в нашем разделе статей: «Верстка сайта».

Создание сайта с помощью PHP

На HTML-странице, созданной в предыдущем примере, все определено заранее и не будет изменяться при обращении со стороны пользователей. Такие страницы принято называть статичными, для их создания вполне хватает средств, предоставляемых языком гипертекста HTML.

Если же предоставляемая пользователям сайта информация изменяется в зависимости от каких-либо факторов или запросов, говорят, что веб-страница содержит динамический контент (является динамической). Для создания таких страниц необходимо использовать языки веб-программирования. Среди них наиболее широко распространены PHP, Python и Ruby on Rails для Unix-систем, а для Windows характерна разработка динамического контента с использованием средств .NET. Это все касается серверной части, а для программирования на клиентской стороне чаще всего используется JavaScript.

В подготовленном нами архиве есть папка php, в которой сохранен файл index.php. Именно он позволяет реализовать три странички нашего тестового сайта с помощью PHP.

PHP – это популярнейший язык веб-программирования, предназначенный для создания динамических веб-страниц. Главное отличие динамической веб-страницы от статичной заключается в том, что она формируется на сервере, а уже готовый результат передается в браузер пользователя.

В рамках этой статьи мы не будем углубляться в дебри PHP-программирования и для наглядности ограничимся простыми вставками фрагментов кода. Суть этих действий заключается в том, что мы выносим шапку и подвал сайта в отдельные файлы: хедер.php и footer.php соответственно. А затем на страницах с текстовым содержанием вставляем их в макет сайта с помощью PHP. Сделать это можно с помощью приведенного ниже кода:…

Попробуйте запустить в браузере файл php/index.php. Не получилось? Конечно нет. Ведь браузер не знает, что ему делать с командами, из которых состоит PHP-файл (он же PHP-скрипт).

Для того чтобы любой PHP-скрипт выполнился успешно, он должен быть обработан интерпретатором языка. Такой интерпретатор обязательно присутствует на всех веб-серверах и позволяет обрабатывать PHP-код. Но как же посмотреть, что изменилось в результате нашей работы?

Для отладки веб-приложений и реализации полноценного веб-сервера на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Windows, был создан бесплатный пакет Denwer (для вашего удобства он присутствует в подготовленном нами архиве ). Он включает в себя веб-сервер Apache, интерпретаторы таких языков веб-программирования как PHP и Perl, базу данных MySQL, а также средства для работы с электронной почтой. Установка пакета приложений Denwer не требует каких-либо серьезных усилий. Запускаем установочный файл, выполняем все его требования. Выбираем букву виртуального диска для быстрого доступа к веб-серверу, создаем ярлыки. Вот и все! Denwer готов к работе!

Только что установленный нами веб-сервер запускается кликом по ярлыку Start Denwer (у вас он может называться иначе). После старта веб-сервера скопируйте в папку home/test1.ru/www/, расположенную на появившемся в системе виртуальном диске (обычно Z), содержимое папки php из архива , с которым мы работаем, кроме файла index.html.

Конструкторы сайтов

Мы убеждены, что, если у вас ограничено время или желание разбираться, то оптимальным способом будет создание сайта в конструкторе. Мы выбрали самые эффективные и простые в использовании, что для создания сайта не потребуется каких-либо знаний в области верстки, программирования и веб-дизайна.

Итак, конструктор сайта — это специализированный онлайн-сервис, включающий в себя готовые варианты графического оформления для создаваемых сайтов, а также имеющий удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.



В идеале современный конструктор сайтов должен позволить любому человеку создать свой собственный интернет-ресурс без необходимости получения знаний в области веб-программирования и дизайна.

Наиболее популярные конструкторы сайтов

Wix – один из наиболее популярных конструкторов сайтов, который позволяет быстро и просто создавать интернет-ресурсы действительно высокого качества. На нашем сайте вы найдете подробный обзор этого конструктора, а также пошаговое руководство по работе с ним. Рекомендуем!

– один из наиболее популярных конструкторов сайтов, который позволяет быстро и просто создавать интернет-ресурсы действительно высокого качества. На нашем сайте вы найдете подробный обзор этого конструктора, а также пошаговое руководство по работе с ним. Рекомендуем! UKit – конструктор, который позволяет создавать современные сайты, а затем успешно заниматься их SEO-продвижением. Он имеет простой в освоении и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также включает в себя продвинутую систему аналитики. Специально для читателей нашего сайта мы подготовили пошаговое руководство по работе с этим конструктором.

Nethouse – конструктор, который отлично подойдет для создания сайтов-визиток, сайтов-портфолио, интернет-магазинов. Он достаточно прост в первичном освоении и дальнейшем использовании. Мы подготовили его подробный обзор, а также пошаговое руководство

Общие принципы создания сайтов на конструкторе

Другой способ выбора конструктора – опробовать сайты в действии, пусть они и заполнены демонстрационными данными. Важно понять, насколько они подходят под ваши задачи. Особый акцент ставится на удобстве прохождения конверсионного пути (от входа на ресурс до совершения целевого действия), если речь идет о коммерческом ресурсе, или на возможности подольше удержать посетителя в блоге или внутри каталога образцов.

Рекомендации:

Выбор стилистики, дизайна. Каталоги шаблонов ограничены, а иногда внешний вид сайта становится основным критерием для конструктора. Главное, сократить к минимуму изменения настроек шаблона, ведь это ускорит запуск проекта. Сделать ресурс оригинальным. Сюда включены работы над сменой стоковых изображений на собственные, изменением цветовой палитры, размера и типа шрифтов. Здесь все просто – все элементы обязаны соответствовать фирменному стилю и должны отличаться от стиля конкурентов. Разработать уникальную структуру. Если сайт состоит даже из десятка страниц, каждая из них «затачивается» под отдельный товар, услуги, разделы. Подготовить контент. Наполнение сайта предполагает создание продающих текстов, таблиц, качественных фотографий, инфографики, видеороликов. Ни в одном конструкторе нет и не будет релевантного контента – они дают только дизайн и функционал.

Итак, мы обсудили базовое строение сайта и рассмотрели лучшие платформы для его создания.Теперь можно переходить непосредственно к творческому процессу! В этой инструкции мы не будем писать свой код, а рассмотрим лишь те способы построения страниц, которыми могут воспользоваться новички. Это конструирование сайта в Craftum и использование шаблонов в WordPress.

Tilda

Tilda — это простой конструктор с большим количеством функциональных возможностей. Поэтому, на мой взгляд, новичку будет сложно быстро разобраться и сориентироваться.

На Tilda вы можете создавать сайт компании, страницу события, блог, интернет-магазин. В библиотеке 480+ блоков и более 180 шаблонов страниц. Вы можете бесплатно создать сайт и разместить его по адресу вида «адрес.tilda.ws».

Возможности:

Размещать на сайте музыку/видео с SoundCloud и Coub, YouTube и Vimeo.

Публиковать новости и записи в блоге по графику.

Создавать на сайте интерактивные тесты и викторины.

Подключать MailChimp, UniSender, SendGrid или GetResponse, чтобы отправлять email-рассылку с админки конструктора (а также красиво оформлять письма с помощью готовых шаблонов).

Рисовать собственные блоки с помощью Zero Block. Это профессиональный инструмент, его интерфейс похож на Photoshop. Новички тут вряд ли с ходу разберутся.

Хранить и обрабатывать заявки с сайта в системе управления заявок Tilda CRM(также доступна интеграция с AmoCRM).

Обеспечивать и разграничивать доступ к сайту для сотрудников, руководства, коллег и даже обычных пользователей. У каждого может быть личный кабинет.

Проводить А/В тестирование (сплит-тест) лендингов.

Суть — вы создаёте два одинаковых сайта: лендинг А и лендинг В. В одном меняете какой-то параметр, например цвет кнопки, надпись или фотографию. Затем система показывает лендинг А одной половине посетителей сайта, лендинг В — другой. В админке можно проанализировать, на каком лендинге лучше конверсия или поведение пользователей.

Генерировать UTM-метки — для улучшенной веб-аналитики в Яндекс.Метрике и/или Google Analytics.

Анализировать сайт через внутреннюю статистику. Например, можно отследить источники трафика, географию пользователей, конверсии по целям.

Подключить одну из 13 платежных систем: Cloudpayments, Robokassa, PayPal, Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса, Альфа Банк, Сбербанк, «Тинькофф Банк», LiqPay, bePaid, 2Checkout, PayAnyWay и Stripe.

Создать личный кабинет пользователя в интернет-магазине.

Настройка страницы сайта: здесь нужно указать название сайта, его описание и адрес

В конструкторе можно настроить продажу товаров по скидкам

Что можно сделать для SEO:

Указать метатеги (Title, Description, Keywords), заголовки (H1, H2, H3), альтернативный текст для изображений (Alt).

Задать URL для каждой страницы, чтобы адрес был удобен для чтения и понятен при индексации (ЧПУ).

Автоматически сгенерировать sitemap.xml и robots.txt.

Задать канонический адрес страницы — это URL, который поисковики будут считать оригинальным при наличии дублей (аналогичных страниц с другими ссылками).

Запретить поисковым системам индексировать страницу или весь сайт.

Wix – конструктор сайтов №1

Официальный сайт: wix.com Год основания: 2006 Страна: Израиль Бесплатный период: неограниченный Платные тарифы: 90 – 500 руб в мес. Уровень сложности: Простой

Wix – мощнейших конструктор с визуальным редактором, самый популярный движок своего класса в мире. Он хорош для всех – и для начинающих, и для бывалых разработчиков.

Для первых припасены простота освоения, куча красивых тематических шаблонов, масса удобных модулей, способных облегчить решение множества задач. Для вторых – инструменты Velo, конструктора веб-приложений и баз данных, возможность добавления своих скриптов и вообще любого кода.

Редактор содержит массу виджетов, причём, их можно свободно размещать, не привязки к сетке, поддерживаются слои. В библиотеке приложений более 350 позиций: анализ, маркетинг, магазин, услуги, контент, сбор лидов – это часть категорий, содержащих десятки качественных позиций внутри.

Есть ещё ADI – искусственный интеллект, способный по вводным данным самостоятельно собирать сайты, которые потом можно править в упрощённой версии редактора. Неплохая вещь для новичков. Вообще, движок часто обновляется, являясь законодателем мод в мире конструкторов сайтов. Многое впервые придумали здесь, остальные адаптировали под себя.

Wix практически универсален. В нём получаются классные визитки, лендинги, магазины и блоги. Есть даже форумный модуль, а также отдельные профессиональные приложения для организации сайтов событий, сопровождения ресторанного, отельного и туристического бизнеса. Можно торговать музыкой, графикой или обычными товарами – магазин здесь мощный, с кучей важных настроек и возможностей. Как и блог, который по удобству и функциональности может соперничать с WordPress и uCoz. В ассортименте SEO-мастер для быстрой и точной поисковой оптимизации сайта, добротный конструктор логотипов, подробная статистика и отчёты, менеджер контента, триггерные ссылки, поддержка любых интеграций и вставки кода, видеомейкер, фоторедактор, синхронизация со всеми значимыми веб-сервисами.

Все эти вещи реально мощные, обладают массой настроек – не просто для галочки названия. У движка серьёзная экосистема, вы можете прямо из панели управления найти специалиста для решения любой задачи, связанной с сайтом, обратиться в техподдержку или ознакомиться со справочными материалами, системным блогом.

Плюсы:

Суммарно наиболее мощный, практически универсальный WYSIWYG-конструктор;

Огромный ассортимент разнообразных по стилю, тематикам и предназначению шаблонов;

Мобильный и десктопный дизайн можно редактировать отдельно;

Мощные магазинный и блоговый модули;

Встроенная платформа для ведения бизнеса в Интернете – Ascend;

Встроенная платформа для продвинутых разработчиков – Velo;

Инструмент для автоматической сборки сайтов – ADI;

Наличие встроенной CRM-системы и множества маркетинговых примочек;

Удобный и мощный SEO-мастер;

Нативный конструктор логотипов, фото и видеоредакторы;

Множество элементов для сборки страниц, которые можно гибко настроить;

Обширная библиотека приложений;

Возможность добавления соавторов сайта и приглашения авторов для блога;

Поддержка создания мультиязычных сайтов;

Можно нанять специалиста для решения любых задач;

Куча справочных материалов, богатый блог;

Низкая стоимость тарифов – самый мощный конструктор стоит дешевле большинства середняков.

Минусы:

К интерфейсу нужно привыкнуть, он логичный, но ввиду множества возможностей, не самый простой;

На младших тарифах действует ограничение пропускной способности сайтов.

Стоимость обычных тарифов:

Подключить домен (90 руб/мес) – 500 Мб хостинга, 1 ГБ пропускной способности сайта, свой домен, бесплатное подключение SSL, техподдержка 24/7. Базовый (150 руб/мес) – 3 Гб хостинга, 2 Гб производительности, в подарок домен при оплате за год, $75 на рекламную кампанию в Google, отсутствие рекламной полоски Wix в футере. Безлимитный (250 руб/мес) – 10 Гб хостинга, производительность без ограничений, подарочные $75 на рекламу в Google, домен и приложения Site Booster/Visitor Analytics. VIP (500 руб/мес) – 30 ГБ хостинга, всё, что описано выше, плюс бесплатно получаете логотип для соцсетей и сайта в различных разрешениях с правами на использование, техподдержка вне очереди.

Стоимость магазинных тарифов:

Бизнес базовый (400 руб/мес) – 20 Гб хостинга, пропускная способность и количество товаров без ограничений, основная магазинная функциональность, домен в подарок, $75 на рекламу в Google, продажи в социальных сетях, бронирование и продажа билетов на мероприятия, а также видео/аудио-контента, отсутствие системной рекламы, круглосуточная техподдержка и приложения Site Booster/Visitor Analytics. Бизнес безлимитный (600 руб/мес) – 35 ГБ хостинга, несколько вариантов валют, автоматизированный расчёт налогов, дропшиппинг от Modalyst на 250 позиций, продажи на внешних маркетплейсах, возможность торговли на подписной основе клиентов. Бизнес VIP (1000 руб/мес) – 50 ГБ хостинга, неограниченный дропшиппинг, программа лояльности Smile.io, приоритетная техподдержка и всё описанное в младших тарифах.

uKit – лучший конструктор бизнес-сайтов

Официальный сайт: ukit.com Год основания: 2015 Страна: Россия Бесплатный период: 14 дней Платные тарифы: $3.5 – $10.5 в мес. Уровень сложности: Очень простой

uKit – как говорится, тот самый конструктор. Подходит всем новичкам и разработчикам клиентских бизнес-сайтов. Простой и эффективный как лом. Визитки, лендинги, портфолио – его основные профили. Магазинный и блоговый модули – придаточная функциональность, которая может оказаться полезной.

Шаблонов очень много, более 500 штук, все адаптивные. Тематик более 40. Макеты страниц собраны из виджетов, набора которых достаточно для любого бизнес-сайта. Наиболее интересные из них – калькулятор услуг, спойлер и таймлайн. Таковые не везде встретишь. Любой из них можно настроить.

Сайт в один клик можно адаптировать для показа людям с плохим зрением. Есть анимации, гибкие настройки шрифтов и цветовых схем. Мобильную и десктопную версию тоже можно отрегулировать раздельно, также поддерживается динамический текст.

В uKit два виджета магазина – встроенный, простой и удобный с умеренными возможностями, а также Ecwid – мощный внешний плагин, с которым можно многое сделать. Блог подходит для усиления контентной части визитки или магазина. Есть механизм для настройки всплывающих окон, которые могут показывать сообщения и формы, причём туда можно прикрепить корзину для оплаты услуги. Движок поддерживается все необходимые интеграции – CRM, Disqus, соцсети и их пиксели, онлайн-консультантов, почтовые рассылки, заказ обратного звонка, статистику от поисковых систем и т. д. SSL-сертификат подключается к домену автоматически.

Есть ещё мастер, способный проанализировать готовность сайта к продвижению и выдать советы новичкам. И самое интересное – рекламный модуль, способный практически без вашего участия настроить и запустить контекстную рекламу в Yandex/Google. Такой штуки пока что нигде не встречали. И ещё: все сайты на uKit быстро работают, от 80 баллов по PageSpeed, оптимизация на высоте.

Плюсы:

Предельная простота изучения, высокая скорость разработки сайтов с нуля без знаний;

Идеальный конструктор для предпринимателей;

Море тематик и шаблонов, приятных на вид, адаптивных, с возможностью раздельной настройки мобильной и десктопной версий;

Рекламный модуль, который пока что не имеет аналогов у других систем;

Поддержка полного пакета полезных интеграций;

Поддержка вставки своего кода, правда, только на старшем тарифе;

Высокая производительность админки и сайтов, автоматическая оптимизация изображений при их добавлении на сайт, поддержка lazy load;

Есть виджет калькулятора услуг, которому можно найти 1001 полезное применение;

Два магазинных виджета на выбор, наличие блогового модуля;

Развитая экосистема, возможность заказа визитки под ключ по цене от 3900 рублей;

Куча справочных материалов, оживлённый системный блог;

Нет ограничений на дисковое пространство;

Хорошая, реально работающая техподдержка;

Частые акции со скидками, доходящими до 80%;

14 дней бесплатного использования – тестируйте вдоволь перед оплатой;

100% манибек в течение 14 дней после оплаты – ничем не рискуете.

Минусы:

Шаблоны относительно похожи между собой, что, впрочем, никак не мешает создавать качественные сайты;

На минимальном тарифе остаётся копирайт системы, нужно выбирать второй или выше.

Стоимость:

Минимальный ($3.5/мес) – все возможности конструктора, неограниченное количество страниц, места на хостинге и посетителей, прикрепление своих доменов (вида site.ru); Базовый ($7/мес) – дополнительно предоставляет расширенную статистику и доступ ко всем премиум-шаблонам, без рекламы сервиса, техподдержка через живой чат; Магазин ($8.4/мес) – открывает доступ к виджету Интернет-магазина, корзине и приёму онлайн-оплаты. Про ($10.5/мес) – для профессионалов: вставка своего кода в сайт, возможность создания цветовых палитр вручную.

uCoz – топовый универсальный конструктор

Официальный сайт: ucoz.ru Год основания: 2005 Страна: Россия Бесплатный период: Неограниченный Платные тарифы: $2.39 – $12.79 в мес. Уровень сложности: Выше среднего

uCoz – один из родоначальников сайтостроения рунета, запущен в 2006 году. Универсальный конструктор не только для профессионалов, но и для начинающих разработчиков. Лучше всего себя показывает на создании объёмных сайтов с прицелом на перспективу, масштабирование – магазинов и блогов.

Эти модули обладают исчерпывающей функциональностью, превосходя по своим возможностям некоторые профильные платформы данных областей. К слову, наш блог построен на Юкозе. Вообще, в системе более 20 модулей: форум, доска объявлений, новости, каталоги статей и сайтов, SEO-модуль, опросы, видео, онлайн-игры и т. д. Кстати, на движке получаются отличные игровые и сайты организаций – учебных и административных учреждений.

Юкоз легко справляется с визитками и лендингами любой сложности – помимо стандартных шаблонов, вы можете купить за $10-15 шикарный дизайн для любого типа сайта в фирменном магазине uTemplate.pro.

Средств кастомизации много – начиная с визуального редактора, в котором можно быстро менять/убирать/добавлять блоки, и заканчивая полным доступом к коду шаблонов и страниц с возможностью добавления не только HTML/CSS-составляющих, но и PHP/JavaScript. Есть доступ по FTP, как у любой CMS.

В системе множество настроек безопасности, есть защита от DDoS-атак, модерация пользовательских комментариев, спам-фильтр, блокировка по IP-адресам, резервное копирование данных и многое другое. В плане SEO Юкоз практически эталон – SEO-модуль позволяет мониторить активность в реальном времени, запускать рекламные кампании по имеющемуся бюджету и прочее.

Магазин, помимо стандартных вещей, поддерживает дропшиппинг и сотрудничество с контрагентами. В Сети можно найти множество скриптов под этот движок, также поддерживаются шорт-коды. Понятно, что вы можете добавить любые внешние интеграции, через код или интерфейс. Есть также ротатор баннеров – в целом, сайты на Юкозе идеально подходят под монетизацию. Это уровень свободы CMS в упаковке конструктора.

Плюсы:

Универсальность, подходит для разработки качественных сайтов практически любого типа и формата;

Много модулей, каждый из которых реально мощный в своём роде;

Дизайн можно править в настройках шаблонов, с помощью визуального редактора или внесением изменений в код любой части сайта;

Есть админпанель для внесения быстрых изменений на сайт, из которой, кстати, открывается доступ к визуальному редактору;

Можно самостоятельно настроить главный экран, выбрав ярлыки модулей для быстрого доступа;

Исключительно качественные магазинный, блоговый и SEO-модули;

Повышенный уровень безопасности сайтов, высокое быстродействие;

Поддержка FTP, шорт-кодов, возможность добавления своих скриптов;

Возможность бесплатного использования, причём можно даже свой домен подключить;

Адаптация под законы РФ – 54-Ф3, пользовательское соглашение, cookies, версия для слабовидящих и т. д.;

Возможность интеграции любых внешних веб-сервисов;

Высокий уровень общей перспективности – научившись работать здесь, вы сможете создавать любые сайты для себя или на заказ;

Много справочных материалов, отличная техподдержка.

Минусы:

Панель управления относительно сложная для новичков, но стоит того, чтобы её освоить;

Бесплатные шаблоны, в большинстве своём, устарели, но есть и толковые, адаптивные варианты;

Для полного раскрытия потенциала нужно знать хотя бы HTML/CSS.

Стоимость:

Минимальный ($2.39/мес) – +1 Гб хранилища к стоковым 400 Мб бесплатного тарифа, можно добавить свой домен и постить материалы визитки в соцсети. Реклама Юкоза остаётся; Образовательный ($4/мес) – +2 Гб хранилища, отключение рекламы на сайте; Базовый ($4.79/мес) – аналогичные предыдущему тарифу условия, но с возможностью монетизации сайта; Оптимальный ($6.39/мес) – +10 Гб хранилища, отключение всей рекламы, полнофункциональный SEO-модуль, подарочный домен при годовой оплате; Магазин ($7.99/мес) – +10 Гб хранилища, доступ к магазинному модулю. Максимальный ($12.79/мес) – + 20 Гб хранилища, все возможности конструктора, частые бекапы, загрузка больших файлов по FTP.

Nethouse – конструктор сайтов-визиток

Официальный сайт: nethouse.ru Год основания: 2011 Страна: Россия Бесплатный период: неограниченный Платные тарифы: 499 руб в мес. Уровень сложности: Простой

Nethouse — хороший, комфортный старт для новичков. Визуальный редактор специфический, отличается от других конструкторов, но несложный, в нём быстро разбираешься.

Возможностей по кастомизации дизайна немного, но сайты получаются вполне современными, приятными на вид. Здесь можно создавать визитки, лендинги и магазины. Также любой тип сайта можно снабдить блоговой лентой, хотя для полноценного ведения блога движок не подходит.

Шаблонов относительно мало, основную их массу можно найти в архиве. Все они адаптивные, качество разнится, но, в среднем, приемлемое. Совет: сразу выбирайте тему, которая по структуре лучше всего подходит для создаваемого типа сайта, чтобы меньше пришлось редактировать, средств кастомизации не так много: можно менять контент, добавлять новые блоки, ставить свои шрифты, цвета, фоны и, пожалуй, всё.

У Nethouse два визуальных редактора. Вторая версия продвинутее, удобнее, так что для получения наилучшего результата выбирайте шаблон, совместимый с ней. Самый жирный плюс Нетхаусу за отдельный конструктор для создания сайтов событий – он лучший в своём роде среди всех, что встречали.

Можно пользоваться смело: простой, настроек миллион, ещё и бесплатный. Полный комфорт и раздолье для организаторов мероприятий, хоть обычных, хоть сетевых (вебинаров, к примеру). Среди остальных сценариев наиболее интересным выглядит магазин.

Встроенная библиотека приложений позволит установить платёжные системы, службы доставки, синхронизацию с соцсетями, мессенджерами, различными уведомляторами и даже пакетом 1С для ведения бухгалтерии по магазину.

По SEO проблем нет. Зато есть встроенная CRM, инструмент для почтовых рассылок, дешёвые домены внутри системы и возможность заказа недорогих платных услуг по всему, что касается сайта – от создания и настройки до раскрутки на результат.

Плюсы:

Доступность по стоимости и удобству для новичков;

Nethouse.События – лучший сервис для организаторов любых мероприятий (праздники, конференции, концерты, соревнования и т. д.);

Адаптивные шаблоны нормального качества, понятный визуальный редактор;

Приличный магазинный модуль, им стоит пользоваться;

Встроенная библиотека приложений, поддерживается, среди прочего, синхронизация с 1С;

Есть встроенная CRM-система, не самая лучшая, но вполне полезная;

Хороший потенциал для раскрутки сайтов, причём при оплате тарифа дают 3000 рублей для заказа контекстной рекламы в Google – приятный бонус;

Много дополнительных услуг доступны для заказа относительно недорого;

Внутри системы домены стоят дёшево, SSL бесплатный;

Панель управления быстро работает, приятно пользоваться;

Развитая экосистема, расторопная техподдержка;

Есть бесплатный тариф, с которого удобно начинать знакомство с системой.

Минусы:

Скромное количество готовых шаблонов и минимальное количество инструментов по их кастомизации.

Стоимость:

Сайт (300 руб/мес) – домен идёт в подарок (.рф, .ru, .online на выбор), 10 товаров для магазина, 400 фотографий, сбор статистических данных сайта, уведомления о событиях в Telegram, 3000 бонусных рублей на рекламу в Google, отсутствие рекламы Nethouse в футере сайта. Магазин (650 руб/мес) – всё то же самое, но можно добавить 1000+ товаров, ограничений на количество загружаемых фото нет, доступно создание промо-кодов и ловец лидов ВКонтакте.

Craftum

Клиент получает все услуги в «одном пакете», остается только выбрать дизайн сайта и наполнить его контентом. В распоряжении пользователей сотни готовых шаблонов и никаких ограничений по количеству доменов или трафику.

Выбор шаблонов в конструкторе Craftum

Особенности:

Множество готовых шаблонов под разные бизнес-направления. Разнообразные блоки, которые позволяют собрать сайт с уникальной структурой. Функция «Дизайн-блок» для создания кастомного сайта. Адаптивный дизайн. Вам не нужно делать несколько версий сайта, блоки сами подстроятся под любой размер экрана. Удобный и понятный интерфейс, минимум кликов для настройки. Коллекция шрифтов, картинок и иконок. Возможность вставить свой HTML-код, встроить Яндекс.Карты и подключить сторонние виджеты.

Сайты, созданные на конструкторе, получают неограниченное количество почтовых ящиков, а также бесплатный сертификат SSL от Let’s Encrypt. При возникновении вопросов пользователям доступна круглосуточная техническая поддержка.

LPgenerator

Сервис заточен под создание одностраничных сайтов (лендингов). Тарифы не ограничивают количество страниц, поэтому LPgenerator хорошо подходит для продвижения целого списка товаров (под каждый – отдельная посадочная страница). Бесплатного тарифа у конструктора нет.

Особенности:

Платформа заточена под продажи – собственная CRM, аналитика, подключение сервисов по приему платежей, телефонии, SMS-оповещения, рассылок. Сайт собирается из готовых блоков – 19 сценариев и каталог из 150 шаблонов. Сервис предлагает массу маркетинговых инструментов – квизы, всплывающие окна, A/B-тестирование.

При желании удастся создать настоящий интернет-магазин. На платформе есть готовые модули под каталог, карточки товаров, корзину, оплату с банковских карт и электронных кошельков. Владельцу сайта нужно всего лишь собрать нужное количество страниц и опубликовать их. Тарифы зависят от объема подключаемых опций, поэтому систему легко масштабировать в зависимости от задач.

Ucraft

Официальный сайт: ucraft.ru Год основания: 2014 Страна: Армения Бесплатный период: неограниченный Платные тарифы: От $10 в мес. Уровень сложности: Простой

Ucraft – занятный движок, которым хочется пользоваться, несмотря на то, что он стоит подороже остальных. Основная изюминка – интерфейс для создания мультиязычных сайтов, он здесь просто лучший. Если нужен сайт на нескольких языках, то, определённо, стоит использовать этот движок.

Он подходит для запуска визиток, лендингов, магазинов и блогов. Всё получается одинаково хорошо, но магазин всё же выделяется – далеко не у каждой WYSIWYG-платформы столь богатая eCommerce-функциональность. Блог тоже удобный. Шаблонов несколько десятков, они постоянно обновляются. Качество на уровне: современные, адаптивные, привлекательные.

Легко редактируются, инструменты дизайнера помогут настроить типовые элементы сайта: разметку макетов страниц, типографику, формат кнопок и форм сайта. Остальное без труда можно править в визуальном редакторе: цвета, фоны, контент, эффекты, структуру секций и т. д.

Готовых блоков и элементов для сборки страниц много: хедеры, футеры, галереи, формы, контакты, иконки, видео, блоговые посты, магазинные элементы, соцсети, платёжные системы и т. д. Из имеющегося набора без труда можно собрать страницу любого назначения.

Шкала прогресса со ссылками на нужные разделы админки поможет новичкам не упустить ничего важного. В Дашборде находятся конструктор логотипов, менеджеры постов, шрифтов и языков сайта, встроенная CRM, SEO-настройки, хранилище файлов, а также удобный инструмент для создания и размещения всплывающих окон – он здесь очень хорош.

Тут же можно добавить интеграции и соавторов сайта для совместной разработки. Движок позволяет добавлять свой код на страницы. Модуль магазина по уровню такой, что можно встретить разве что у профильных платформ: каналы продаж, интеграция с соцсетями и маркетплейсами, скидки и подарочные карты, автоматические рассылки, продвижение, статистика, импорт/экспорт товаров и всё остальное.

Плюсы:

Эстетичный, быстро работающий и удобный интерфейс;

Классные тематические шаблоны, которые легко поддаются детальному редактированию;

Солидный набор готовых блоков и элементов, инструменты дизайнера;

Отличный блоговый и магазинный модуль;

Лучший на рынке механизм создания мультиязычных сайтов;

Мощный инструмент для оформления всплывающих окон самого разного содержания;

Встроенный редактор логотипов;

Возможность работы над проектом в команде;

Хороший SEO-потенциал сайтов, использование в качестве хостинга надёжного и быстрого хранилища Google Cloud;

Встроенная CRM, возможность добавления любых интеграций из интерфейса либо через вставку кода на страницы;

Подсказки для новичков;

Отзывчивая техподдержка.

Минусы:

Высокая стоимость тарифов на фоне конкурентов аналогичного класса.

Стоимость:

Про Веб-сайт ($10/мес) – без ограничений на количество страниц и дисковое пространство, 15 товаров магазина, все возможности редактора и магазинного модуля, подключение своего домена, бесплатный SSL, мультиязычный сайт, блоговый модуль, вставка своего кода, добавление соавторов сайта, круглосуточная техподдержка. Про Магазин ($21/мес) – продажа обычных и цифровых товаров до 1000 наименований и все остальные возможности сервиса. Безлимит ($69/мес) – полный безлимит на всё.

Ответы на вопросы

Можно ли создать полноценный сайт абсолютно бесплатно?

Нет, нельзя. Даже если вы будете все разрабатывать сами (с нуля или на CMS), вам все равно понадобится купить хостинг и домен. Это стоит не больших денег, но все-таки денег.

Если брать конструкторы сайтов, то на них можно бесплатно создать и протестировать сайт, но при этом нельзя бесплатно привязать к созданному ресурсу собственное доменное имя.

Вариант с бесплатными поддоменами, который часто используют конструкторы сайтов, или бесплатным хостингом не стоит рассматривать как полноценный.

Поэтому вложения, пусть и минимальные, потребуются. Но не стоит расстраиваться – стоит это обычно, как пара чашек кофе в месяц.С чего начать обучение будущему вебмастеру (создателю сайтов)?

Мы рекомендуем начинать обучение сайтостроению в следующем порядке:

основы HTML;

основы CSS;

основы PHP.

Что касается дальнейшего обучения и развития, для создания одностраничных сайтов будет полезно освоить такую программу как Abobe Muse. Если же вы захотите создавать многофункциональные сайты на заказ, обязательно найдите время на освоение CMS WordPress, ведь именно она сейчас является наиболее популярной и распространенной.Как найти и выбрать специалистов для создания сайта

Вам нужен сайт, но при этом вы не хотите создавать его самостоятельно?

Тогда нужно будет найти действительно хороших и грамотных специалистов. Давайте разберемся, как это сделать.

Есть сразу несколько критериев, на которые следует опираться при выборе специалистов для создания сайта. Выделим основные:

Наличие портфолио успешно завершенных проектов. Если у выбранного вами исполнителя или команды исполнителей нет портфолио, это вызывает вопросы.

Умение объяснять сложные вещи простым языком. Если вас с самого начала общения «грузят» сложными терминами и не дают им каких-то понятных объяснений, лучше найти другого исполнителя.

Желательно наличие у исполнителя собственного сайта. Помните выражение «сапожник без сапог»? Часто это аналогия верна, но здесь бывают исключения.

Положительные отзывы от реальных клиентов. Отлично, если удастся пообщайтесь с клиентами, попросив их контакты у исполнителя.

Как показывает практика, вы всегда сможете найти специалистов, готовых создать вам сайт, на биржах фриланса. Вот лишь некоторые из них:

fl.ru;

weblancer.net;

freelance.ru;

work-zilla.com.

Где можно пройти профессиональное обучение созданию сайтов?

На данный момент этому учат на специализированных курсах. При этом важно понимать, что в процессе профессионального создания сайтов всегда участвует сразу несколько разноплановых специалистов:

В этой связи необходимо понимать, что специализированные курсы позволяют освоить конкретную профессию и закрыть определенный фронт работ, связанных с созданием сайта. Если вы ищите именно такие курсы, обратите внимание на следующие обучающие онлайн-платформы:

geekbrains.ru;

netology.ru.

Можно ли самостоятельно создать собственный сайт?

Конечно можно! С этой целью лучше всего воспользоваться конструкторами сайтов, так как они отлично подходят для новичков и при этом предоставляют действительно обширные возможности.Можно ли заработать на создании сайтов?

Что касается потенциального уровня получаемого дохода, он будет зависеть сразу от нескольких факторов. Среди них стоит выделить следующие:

накопленный вами опыт работы;

платежеспособность ваших клиентов;

умение вести переговоры с потенциальными клиентами и продавать им свои услуги;

ниша, в которой вы будете работать;

тип создаваемого сайта.

Да-да, разные типы сайтов (их создание) стоят по-разному. Если говорить о средних ценах по рынку, на данный момент они таковы:

создание сайта-визитки – от 100$;

создание корпоративного сайта – от 500$;

создание интернет-магазина – от 1000$;

создание новостного сайта – от 700$;

создание информационного SEO-сайта – от 300$;

создание интернет-портала – от 3000$;

создание одностраничного сайта – от 400$;

создание блога – от 50$;

создание форума – от 300$.

Кроме того, не стоит забывать, что можно успешно монетизировать и свой собственный сайт. Этому вопросу мы посвятили сразу две интересные статьи. Первая рассказывает о том, как самостоятельно продвинуть сайт, а вторая посвящена тому, как зарабатывать на своем сайте. Обязательно ознакомьтесь с ними!

Сколько времени нужно для создания сайта? За 5-10 минут реально сделать?

Смотря о каком сайте идёт речь. Если мы говорим о готовой структуре, скажем, визитки, но не заполненной контентом (тексты, таблицы, изображения), то да – за 10 минут при помощи конструктора с визуальным редактором вроде uKit это вполне возможно сделать. При работе с портфолио можно уложиться и в 3 минуты. Толку от такой спешки мало, тем не менее, это возможно.

За указанное время у вас на руках появится готовый макет сайта. Наполнение контентом может занять от 1 часа до недели – смотря, сколько и чего вы собираетесь публиковать. Но, повторимся, чисто технически создать сайт за 5-10 минут – это реально. И даже несложно. Но только в конструкторе. В CMS, блокноте или при помощи фреймворка это невозможно сделать за столь малое время. Даже в сыром виде.

Можно ли создать сайт абсолютно бесплатно?

Нет. Категорически невозможно. Кто бы и что вам не обещал. Как минимум, придется купить хостинг и домен (сайты на подарочных поддоменах и бесплатном хостинге мы не рассматриваем как полноценные). А вот тестировать, пробовать свои силы можно сколько угодно бесплатно: у многих конструкторов есть триалы и бесплатные тарифные планы. Но вам не дадут подключить свой домен (исключение только одно – uCoz).

Для CMS обязательно потребуется покупка хостинга, домена и сопутствующих компонентов сайта (опционально – шаблон, плагины). В общем, в создание сайта в любом случае нужно вложить хотя бы стоимость домена или минимального тарифа выбранного конструктора (примерно $4-8/мес). Иначе никак.

Создание сайта в блокноте. Это что, правда возможно?

Чисто теоретически это возможно. Более того, в Сети вы можете найти множество древних веб-страниц, созданных вручную при помощи блокнота. Но такой “сайт” своим видом будет вызывать ностальгию по лихим 90-м годам. Сейчас вряд ли кто-то в здравом уме окажется в восторге от такого сайта.

Так что создание сайта в блокноте – архаизм и пережиток прошлого. Так уже никто не делает. Создание простеньких страничек в Блокноте использовалось ранее для обучения HTML на различных курсах. Не более того.

Как создать свой сайт с телефона?

Как ни странно, эта идея имеет право на жизнь. Да, зайдя в PlayMarket или AppStore, вы отыщите довольно много конструкторов сайтов. Как и в десктопных сервисах, полноценную функциональность получите после оплаты подходящего тарифа. Многие популярные платформы (например, Wix, Nethouse) имеют мобильные приложения для управления сайтами, созданными на ПК.

Другие (допустим, uKit, Ecwid) выложили полноценные мобильные конструкторы, в которых можно собрать сайт прямо с телефона или планшета. Там всё адаптировано для того, чтобы было удобно работать на относительно небольшом экране. Да, десктопные и мобильные версии одних и тех же конструкторов отличаются интерфейсами, но сохраняют общую стилистику и подход к созданию сайтов.

В принципе, если нет компьютера, можно использовать и такой вариант, особенно если являетесь владельцем планшета. Хотя даже с телефона в большинстве случаев получится собрать нормальный сайт. Такой, который не будет всем своим видом кричать «Я собран на коленке за 15 минут!».

Сайт будет нормально выглядеть и работать. Формы обратной связи, SEO-оптимизация, аналитика, свой домен, картинки, заголовки, графика, кнопки, ссылки, видео, блог и магазин, если нужно. Всё будет как положено.

Проблема в другом – в эргономике работы с мобильным устройством. Допустим, структуру вы быстро набросаете, в демо-версии всё будет выглядеть прилично: выбрали тематику, шаблон, получили симпатичный макет. Но его ещё нужно наполнить контентом. То ещё удовольствие писать длинные тексты с телефона, хотя некоторые привыкли, не для всех это проблема. То же самое и с заполнением других блоков – нужно часто переключаться, скролить экран, тыкать пальцем по мелким элементам интерфейса, видя лишь небольшую область макета. Но всё возможно, действительно, может получиться приличный сайт, который не стыдно показать целевой аудитории. И, само собой, он будет адаптивным, иначе никак.

Более того, можно пользоваться обычными версиями движков через мобильный браузер. Это не совсем удобно, но возможно. Общий смысл в том, что, если нет другого варианта, то есть ПК или ноутбука под рукой, а сайт нужен позарез, то вы сможете его собрать и опубликовать с мобильного телефона или планшета. При этом, мало кто заметит разницу, если сделать всё правильно, аккуратно. Но мороки предстоит поболее.